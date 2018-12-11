北市立委補選》若不自提 民進黨市黨部主委嗆辭

2018-12-11

〔記者郭安家、楊淳卉／台北報導〕台北市第二選區士林大同立委補選週五登記截止，各界關注民進黨與台北市長柯文哲陣營是否白綠合作。民進黨北市黨部主委陳正德昨表態盼民進黨自提人選，陳並指出，若要黨部輔選白色陣營的非黨員，是「打臉自己，撕裂支持者傷痕，我很不希望這樣（支持非黨員），很難交代，還要我輔選就是辭職一路；對選民交代，也要給姚文智交代啊！」

對於柯文哲可能推台北市政府觀傳局長陳思宇參選，陳正德表示，他認同代理黨主席林右昌看法，即使要徵召非黨員，該員也要入黨接受徵召。他說，現在白綠雙方沒有溝通平台，也沒有機制決定誰優勢參選，合作是共推候選人，大家都可以接受，不是民進黨推人後，又推自己人選並加上備胎。

陳直說，「誰跟你弄奇奇怪怪的事情？都是你（柯）在弄，當初不要講『兩岸一家親』，也不會搞成這個局面。」

由於立委補選區為因北市長選舉辭職的前立委姚文智所遺留席次，在選後大環境不佳下，民進黨有不可輸的壓力。

民進黨苦思北市立委補選徵召人選，上週開始展開兩階段徵詢，先是召集黨內有意願參選者溝通，包括台北市議員何志偉、顏若芳等；之後並另詢問目前非民進黨籍者，若最後出線則須加入民進黨籍。

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