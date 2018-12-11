2018-12-11

不涉及立委補選議題

〔記者蘇永耀、沈佩瑤／台北報導〕蔡英文總統將會見六都市長當選人，總統府昨日說，目前規劃第一場是會見台北市長柯文哲，其他五位當選人也陸續安排，蔡總統將前往當地會面。根據了解，「蔡柯會」將於週四（十三日）登場，兩人將針對政務與市政建設的討論，不會涉及台北市立委補選等黨務議題。柯昨也表示，會談大部分就是市政問題，雙城論壇沒有排在討論議題。

另五都當選人陸續安排

蔡總統在上月廿六日致電六都市長當選人祝賀。她表示，黨派競爭是民主常態，但共謀國民福祉必須是唯一目標，中央與地方有很多地方需要合作，「會儘快安排時間見面」。

總統府發言人黃重諺指出，蔡總統規劃會見目的非常清楚，就是「建設沒有藍綠，國民福祉的促進不分中央、地方」。原則上，蔡總統會前往當地與直轄市長當選人會面，地點選擇尊重當選人的作業規劃，有各種可能性，可能在重大政策現場。

黃重諺說，蔡總統會見柯文哲，預計就民眾關心的首都重大市政議題，例如，中央地方在哪些方面可以強化合作或是正在合作的計畫進度，無論是社會住宅、攸關首都圈國民居住安全與都市發展、都市更新、老危住宅更新以及其他柯文哲所提出的市政議題，都是未來這項會面安排的對話範圍。

黃指出，至於台北市立委補選與黨務問題，由於蔡總統未兼任黨主席，蔡總統與柯文哲見面，不會涉及黨務、補選議題。

針對近期總統蔡英文頻頻釋出善意，柯文哲昨下午笑說自己「都無所謂、都可以啦」。有關「蔡柯會」會不會論及雙城論壇，柯僅說已交代北市府秘書長張哲揚整理，大部分就是市政議題，雙城論壇沒有排在裡面。

張哲揚則表示，昨中午才接到指令，已請各局處整理需要中央協助的計畫和事項清單。

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