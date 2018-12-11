雙城論壇再提兩岸一家親？ 柯︰實質交流較重要

2018-12-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「二○一八台北、上海雙城論壇」將於廿日在台北登場，上海市台灣事務辦公室主任李文輝昨赴台北市政府，和市長柯文哲舉行閉門「會前會」。會後李文輝受訪透露，會議中主要談的是雙城論壇內容，「包含主論壇、分論壇內容，以及要簽署的協議、會後參訪行程等。」

20日登場 上海副市長帶隊來台

外界關注此次雙城論壇上海方代表團由誰領銜，李文輝說，因市長應勇在歲末年初的行程非常滿，所以特地安排分管經濟工作的常務副市長周波帶隊。

北市府發言人劉奕霆事後補充，上海這一次派出的常務副市長周波，是副市長中層級最高的，上海方預計來訪約一三○位，台北產官學界也派出二五○位，是歷屆人數最多的一次。針對備忘錄等其他細節，他強調，方向內容都尚未確定。

柯文哲去年一席「兩岸一家親」言論引發各界議論，今年會不會再提？柯文哲昨下午受訪表示，不管是「兩岸一家親」或「九二共識」，都已經被標籤化。所以他有跟中國方面說好，還是實質的經貿往來、文化交流比較重要，如果要計較文字，變成標籤政治也沒有好處。

談到準高雄市長韓國瑜兩度婉拒參與和中國相關會議，柯則替韓打圓場，指韓還沒上任，要用什麼身分參加，這也是尷尬，且他相信韓正在為人事問題頭痛，沒有時間來。

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