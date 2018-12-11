鄭文燦︰中國藉城市交流統戰 已失敗

2018-12-11

交流不應分藍綠 也不應預設政治前提

〔記者魏瑾筠、劉禹慶、呂伊萱／綜合報導〕九合一選舉國民黨大勝，兩岸城市交流在選後日趨熱絡，台北、上海雙城論壇廿日即將登場，國民黨籍澎湖縣長當選人賴峰偉昨也抵達中國北京，與中國國台辦主任劉結一會面；民進黨籍桃園市長鄭文燦昨持續隔空向中國喊話，「城市交流不應有藍綠之別」。他強調，中國北京若還停留在城市交流加上政治統戰的想法，「這樣的想法在台灣社會已經證明是失敗的」。

鄭文燦先前曾被問及民進黨在九合一大敗，蔡總統是否會修正兩岸關係？鄭當時表示，兩岸應往更善意、更多交流的方向走，台灣是民主社會，對所謂的政治前提並不接受。

鄭文燦昨再度重申，城市交流不應該有藍綠的差別，也不應該預設政治前提，否則就「失去對等交流的意義」。他說，其他城市也表明交流意願，台灣已經把友善度提高到非常高，但北京還停留在城市交流加上政治統戰的想法，「我覺得這樣的想法，在台灣社會已經證明是失敗的」。

賴峰偉抵北京會劉結一

九合一大選後，首位赴中國的縣市長當選人賴峰偉，昨日抵達中國北京，與中國國台辦主任劉結一會面。此行主要以賴峰偉提出的「觀光直航」為主軸，成員還包括澎湖縣副議長陳雙全、無黨團結聯盟主席林炳坤、澎湖縣觀光協會理事長陳仁和等九人。

賴峰偉表示，近二年來澎湖的中國客，每年僅三千多人；空運部分，希望爭取澎湖與上海開通定期航班，吸引華中、華北旅客來澎湖深度旅行。

另澎湖盼明年四月可到上海參加觀光推介會，第一線推銷菊島風光。此外，中國漁船越界捕魚情事時有所聞，期許中國日後能約束作業船隻；澎湖的海洋廢棄物七成來自中國，希望未來可共同清理。

劉結一回覆，中國將以積極態度處理，將事情做好做成，深盼兩岸交流更加熱絡，讓澎湖獲益更大；劉結一並指定國台辦專責人員與澎湖進行後續聯絡。

楊曜︰陸委會未要求賴傳話

立委楊曜對於賴峰偉前往北京「擔任兩岸密使」說，表示陸委會已澄清並未要求帶話。楊曜期許賴此行能與中國北京當局達成共識，為澎湖的民生與經濟議題帶回好的訊息。

國台辦昨晚也公開消息，指劉結一會見台灣無黨團結聯盟主席林炳坤與澎湖縣長當選人賴峰偉一行人，並就加強大陸與澎湖交流合作交換意見。

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