吳寶春自稱中國人 民眾怒喊拒吃

2018-12-11

上海展店遭貼「台獨麵包」標籤 急表態支持九二共識

〔記者葛祐豪、呂伊萱、黃旭磊／綜合報導〕世界麵包冠軍吳寶春前往中國上海展店，即將正式開幕前夕卻被當地貼上「台獨麵包」標籤；吳寶春十日打破沉默發出聲明，強調支持「兩岸一家親」與「九二共識」，「我是生於中國台灣的麵包師，身為中國人，是我的驕傲」，惹怒大批台灣民眾，湧入他的粉絲專頁留言「誰跟你中國台灣」、「請滾回對岸吧」，怒喊拒吃抵制。

韓國瑜陪同 吳今現身說明

對此爭議，「吳寶春麥方店—高雄店」蔡姓店長表示，吳寶春將於今下午一點，在高雄店統一對外說明。對此，準高雄市新聞局長王淺秋表示，吳寶春有打電話邀準高雄市長韓國瑜一起出席記者會，韓國瑜認為吳是在地優秀人才，可替高雄宣傳觀光，欣然答應出席。

吳寶春中國上海店即將開幕，他過去曾表示自己不會只專注中國十三億人市場，而會放眼全世界七十億人的發展機會，還謠傳他曾說「餓死也不會來大陸」，此番言論被中國網友定調為「台獨麵包師」，揚言全面抵制「台獨麵包」。

網友灌爆粉專 批吳舔共

吳寶春昨晚在臉書與微博同步發表繁體字與簡體字聲明，稱自己生於「中國台灣」，台灣是養育他的土地，而「身為中國人是我的驕傲」，「兩岸一家親」是他堅持不變的態度，接著澄清從未發布過「餓死也不會來大陸」的言論。

陸委會籲中方 勿干預經商

吳寶春強調，他本人支持「九二共識」、「對台三十一條」，麵包師是他一輩子認定的志業，希望透過質樸的麵包建立人和土地的連結，把所理解的最好氣味帶給大家。

吳寶春昨天傍晚發表聲明不到兩小時，粉絲專頁已累積三千多則留言，網友一面倒批評他「台灣人為你感到可恥！」「台灣是養育你的土地，然後跑去認欺負台灣的中國，你邏輯壞掉了嗎？」「拒吃舔共的麵包」。

陸委會昨表示不評論個別人士政治言論，但強調「九二共識」沒有中華民國存在的空間，我政府主張與政策未變，籲陸勿以政治力操作、干預經商。

立委︰中國霸道 別苛責商家

民進黨立委劉世芳表示，台灣有許多人將吳寶春當作標竿，開店過程中高雄市府也幫了許多忙，「花媽接待外賓都一定買吳寶春麵包」，但吳忘了台灣才是讓他創造出世界冠軍麵包的地方，「很不可取」、「以後再也不吃了」。

民進黨立委王定宇也感到遺憾和難過，但同時認為不要苛責個別商家對抗中國霸道之下的行為，因為他們是受害者。

政論節目主持人鄭弘儀欣賞吳寶春用心做麵包，八年前搭高鐵南下，幫吳的台灣創始店剪綵。鄭昨感嘆，吳師傅要賺錢大家都可體諒，但這聲明真的太傷台灣人的感情了！

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