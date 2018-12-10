住院部分負擔上限 元旦起調高1千元

2018-12-10

〔記者林惠琴／台北報導〕生病住院支出恐增加！衛福部每年依平均國民所得調整民眾住院部分負擔上限，明年元旦起，單次住院擬由現行三萬八千元增至三萬九千元，全年住院從六萬四千元增至六萬五千元，分別提高一千元，長期住院民眾負擔增加。

單次住院三萬九 全年住院六萬五

衛福部社會保險司長商東福表示，健保法施行細則規定，保險對象應自行負擔住院費用的最高金額，單次住院以主計總處公布的每人平均國民所得六％為準，全年住院上限則是平均國民所得十％，因此每年都會視國民所得變動做調整；由於今年尚未結束，明年民眾住院部分負擔調整基準，就以去年國民所得而定，但持有重大傷病卡等族群均有補助，不受影響。

衛福部健保署副署長蔡淑鈴指出，當初會設住院部分負擔上限，主要是擔心萬一病況嚴重、個人負荷住院費用太高，因此訂出一個限額，超過由健保負擔，藉以減輕患者與家屬經濟壓力。

重大傷病族群均有補助 不受影響

蔡淑鈴說明，住院部分負擔會達到上限，通常是長期住院者，可能是突發意外或慢性疾病等因素，較難說是哪些族群，但估計人數不多，影響有限。

檢視過去十年調整，民眾單次、全年住院部分負擔上限由二○一○年兩萬九千元、四萬八千元，增至明年三萬九千元、六萬五千元，已成長一萬元、一萬七千元，期間曾於二○一一年調降一千元、二○一五年調升三千元增幅最高。

民間監督健保聯盟召集人黃淑英認為，此一調整依法有據，且若重大傷病可以獲得補助、不受影響，應該可理解並接受。

商東福指出，目前相關調整已預告，若十二月十四日前無任何意見或修正建議，將進行公告，預計明年元旦上路。

蔡淑鈴提醒，若單次住院超過部分負擔上限，每次批價時會直接扣除結清，全年住院超額則由健保署在次年上半年自動於系統結算、通知退費，不必檢附單據另行辦理。

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