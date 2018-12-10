民進黨各派系樂見林佳龍接黨魁

2018-12-10

黨主席補選 今起登記

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨主席補選今起至十四日辦理登記作業，並訂明年一月六日投票，新任黨主席人選指向黨內中生代。據悉，在連任縣市首長接連表達沒有意願接任的情形下，黨內擔憂無人接棒，主要派系力拱台中市長林佳龍接任黨主席。林佳龍昨晚受訪表示，到目前為止，他仍然沒有規劃參選黨主席，但是身為黨員，應該要勇於承擔責任，參與民進黨重建過程，一起再出發。

林︰黨魁要能回應民意

林佳龍說，無論未來黨主席是誰，一定要能夠回應民意，讓民進黨再起。他在這次市長選舉中戰敗，也深切檢討、反省民進黨與人民的距離與施政的落差，無論在黨內扮演什麼角色，都會參與這個重建的過程。

蔡總統因九合一大選慘敗辭去民進黨主席職務，黨內最初期待由連任成功的桃園市長鄭文燦接任黨主席，但鄭拒絕。之後，黨政高層逐一徵詢包括新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，以及連任失利的林佳龍、競選高雄市長落敗的陳其邁等人，但這些中生代要角，初步都沒意願接任。

屬新潮流系的立院副院長蔡其昌，之後則拋出文化部長鄭麗君也是適合的黨主席人選。據悉，鄭麗君近期徵詢黨內大老，瞭解黨內流派的支持意向，不過部分黨內大老持保留意見。

鄭麗君對於選後的局勢很憂心，認為鄭文燦、林佳龍、陳其邁都是適合擔任黨主席的人選，期待他們認真思考。至於鄭麗君本人是否有競選黨主席的意願？據了解，鄭麗君目前無此規劃。

下屆黨主席人選指向中生代，但沒有具體進展，黨內憂心無人接棒，正國會立委上週曾在黨內探詢：「若林佳龍接黨主席可不可以？」也有黨內人士向正國會方面直言，「若真的找不到人，就請林佳龍幫忙」。

黨內主要派系鎖定林佳龍等，近日私下積極勸進，黨內高層並再次探尋林佳龍意願。黨內認為，現在蔡總統身旁多是英系，若正國會林佳龍願意出來接黨主席，代表派系平衡，大家對林佳龍也可以接受。

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