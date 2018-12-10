冷眼集》為什麼要當總統

2018-12-10

記者鄒景雯／特稿

二○一八年即將進入尾聲，明年元月一開張，甚至不待春暖花開，台灣馬上又將進入二○二○總統大選的熱身賽。這次之所以提早開動，在於九合一選舉「戲劇性」的結果，引起國民黨必然乘勝追擊，民進黨也勢必要盡快整隊，於是政治的溫室效應因此產生。

原本以為要蹲八年的國民黨，看到只短短兩年就契機乍現，全黨好似打雞血般，興奮度破表，林立的山頭咸認吾可取而代之，無不摩拳擦掌，準備一舉攻頂；在吳敦義與朱立倫的競爭下，王金平也正「交由上天決定」。反倒是情勢險峻的民進黨，或許是體認前途多艱，各主要派系、特別是具指標作用的新潮流，則在選後短短十天的時間中，已經完成由蔡英文爭取連任的默契，民間聲望不錯的行政院長賴清德已表明無意進行提名挑戰，整合問題瞬間單純化。

每當群雄並起的選舉季節到來，政治人物爭相競逐大位，就讓人不禁回看台灣過去的幾位民選總統，在他們的任期中究竟為這個國家留下了什麼階段性的奠基成就？如果李登輝是「民主化」，陳水扁或是「本土化」，可惜最終以貪污收場，而後的總統們呢？似乎還沒有形成較清晰的歷史臉譜。例如，總不能說馬英九八年，就等著歷史一握吧？至於上台才兩年多的蔡英文，位子都沒坐熱，就更八字沒一撇了。

因此當政壇又出現「總統熱」，這麼多人想登大位，外界不得不請教這些從政者，是不是該向國人回答兩個最基本的問題：「我為什麼要選總統？」以及「我認為應該如何當總統？」

WHY與HOW這兩題之所以該問，是因為檢視過往的總統他們上任後的表現，看不到他們對這些參選條件有著起碼的認識，多的是權力的召喚使然，總統一職無疑擁有最高的政治權威；甚少人在事前對怎麼當一個稱職的國家元首有著充足的見識與閱歷。就因為當總統的目標不明，也不知方法，於是，每次的權位遞嬗，全民總是要為這些主政者代繳學費，忍受他們在新手上路時期的跌跌撞撞，或者是逐漸上手之後的膽大妄為、顢頇恣意。

台灣做為一個小國，事實上是沒有這麼多的資源可以這樣每任虛耗的。尤其當「用不順手就換掉」的選民意識高張，猶如汰換手機般輕鬆頻繁之際，所有的準總統候選人，不論是連任方與挑戰方，真的該早早就把這兩個競選前提給思考清楚並表達出來。台灣的民主走到今天，總統不僅做為主權的象徵，也已是國家強弱的標記，絕對要從「打掉重練」的情緒螺旋中掙脫出來。

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