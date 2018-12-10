老將新兵搶食 2020立委 藍提名爭奪戰開打

2018-12-10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨九合一大選勝選後，黨內看好二○二○年立委選情，在二○一六年優勢選區敗選的前立委們，希望捲土重來，不分區立委考量轉戰區域立委，地區議員進一步挑戰立委，也有現任區域立委高呼現任優先，下屆立委恐怕參選爆炸，提名爭奪戰已經開打。

據了解，國民黨主席吳敦義上週與現任國民黨立委餐敘，表達九合一選舉的感謝之意。有資深立委提到，現任區域立委在上次大逆風下還能存活，在立院也積極監督執政黨，希望能夠在二○二○年立委選舉優先提名，但吳敦義並未應允。

另一方面，國民黨在兩年前因大逆風而在優勢選區意外敗選的前立委們，早有捲土重來的打算，包括前立委吳育昇、孫大千、蔡錦隆、張慶忠、林郁方等人，都未離開政壇，現在國民黨情勢大好，這些「前立委們」都可能出馬回鍋或是派出子弟兵，再戰二○二○立委大選。

國民黨組發會主委李哲華表示，立委提名都有提名辦法，如果沒有要像九合一選舉提名時一樣，在不同選區做不同考量，只要中常會有決議，照原有提名辦法，隨時都可以啟動提名。

李哲華說，依據過往經驗，立委提名會花比較長的時間，可能會分好幾梯次，能先處理就先處理，最重要的是提名辦法是否需要修正？是否要訂定特別辦法？現在的提名辦法就是黨員投票三十％、民調七十％，「遊戲規則都擺在那邊」。

某位不分區立委透露，有幾位不分區立委確實想要轉戰區域立委，但有些人還在觀望，看看提名辦法是否透明，對沒有資源、沒有經費、只憑形象的不分區立委來說，遊戲規則會決定到底有多少人出來角逐，能儘早確定就儘早確定，如果還是回到以前的「宮廷劇」，一些人與黨中央喬來喬去的，要怎麼對社會大眾交代？

黨務人士指出，外面有「現任區域立委要優先提名」的聲音，畢竟去年也是讓現任的縣市長優先提名，沒有初選，但是否利大於弊？都可以討論，如果覺得要開大門走大路，其實就照原本辦法就可以了，不用訂特別辦法。

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