林佳龍接黨魁？鄭文燦：黨內要凝聚共識

2018-12-10

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕蔡英文總統在九合一敗選後請辭民進黨主席，新任黨主席人選指向由中生代接任，在中生代紛紛婉拒後，黨內有意力拱連任失利的台中市長林佳龍出線。被問到「若由林佳龍擔任下屆黨主席」一事，桃園市長鄭文燦昨晚受訪僅表示，黨內要集思廣益，凝聚共識，比較妥當。

新任黨主席人選，民進黨內中生代接連被點名，包括鄭文燦、林佳龍、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、高雄市長落選人陳其邁、文化部長鄭麗君等。民進黨目前由林右昌擔任代理黨主席，並規劃明年一月六日產生新任黨主席人選。

林智堅：要呼應人民的需求

林智堅昨晚受訪表示，不管誰來接黨主席，黨未來的方向以及新任黨主席人選，都要呼應人民的需求；距離二○二○大選還有一年多的時間，若能面對人民的需求，他有信心民進黨能贏回人民的信賴，只要是有能力、肯做事、接地氣，以人民需求為優先，願意承擔這個責任，大家都應共同協助他。

記者昨晚致電並留訊息給林右昌、陳其邁，但陳其邁已讀不回，並未回應；林右昌也未回應。

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