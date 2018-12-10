小英設總統競辦 相中蘇營板橋原址

2018-12-10

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕九合一選舉後，藍綠地方執政版圖翻轉為「藍大綠小」，蔡英文總統也請辭民進黨主席，為提前因應二○二○年總統選舉，執政高層提前成立總統競選辦公室。據了解，小英競選連任辦公室的地點，正是蘇貞昌競選新北市長時，坐落在新北市板橋車站旁、新板特區麗寶百貨大樓內的辦公室。小英沿用蘇的競選辦公室，格外引人矚目。

九合一敗選 蔡提前備戰

據悉，因敗選已辭去民進黨秘書長的洪耀福上週參觀麗寶大樓辦公室後，已租下此處，初步敲定做為總統競選辦公室地點，之後將繼續進行競選辦公室團隊籌組。由此可知，即使敗選，洪耀福仍是小英身旁的重要核心幕僚，並將繼續操盤小英競選連任總統。

洪耀福上週已租下辦公室

黨內人士指出，蔡英文如果要準備連任，及早準備，因應可能的狀況，是很正常的事情。至於總統競選辦公室提早成立、啟動作業後，與未來新任黨主席團隊的關係與互動如何，該人士說，要等新任黨主席人選確認之後再看看。

黨內人士表示，現在大環境對民進黨不利，民進黨內部更應該團結，尤其現在都還在檢討敗選，接下來黨主席要進行補選，補選之後，再來看要做怎樣的規劃。

民進黨發言人林琮盛回應，目前沒有任何相關消息，因為新任黨主席還沒有選出來，等新任黨主席人選確定後，再做接下來的一些選戰規劃。

民進黨敗選後，賴清德堅辭行政院長，蔡英文總統則希望蘇貞昌再度接下閣揆一職，黨內也認為，「現在唯一能接行政院長的就只剩蘇貞昌」，接下來就看蘇如何回應。

蘇貞昌今年競選新北市長時，選定新板特區麗寶百貨大樓的七、八樓設置競選辦公室，當時進駐了文宣群、行政群及組織群，現場也設置召開記者會及小型群眾集會造勢的空間。

蘇貞昌與麗寶集團董座夫婦吳寶田、王美雲有深厚交情，蘇今年七月十二日到吳寶田興建的五股賀聖宮參拜，吳寶田夫婦親自接待，當時蘇貞昌就說，他和吳寶田認識多年，在他擔任台北縣長的時候，吳董事長就在北縣有很多建設，也熱中地方公益。

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