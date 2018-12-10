丁︰驗票翻盤不易 研議提選舉無效之訴

2018-12-10

〔記者鍾泓良／台北報導〕代表國民黨參選台北市長的丁守中，以三二五四票的差距落選後，質疑選務過程有瑕疵，向台北地院聲請重新計票，他昨受訪時坦言雙方目前都在三百多票增減，但要讓三千多票翻盤不容易，至於重新計票發現各種選務失誤等，將作為接下來研議提選舉無效之訴的有力證據。

丁還暗批台北市長柯文哲，表示「丁守中絕對可以乾淨的輸，但絕對不容許選舉裡面有骯髒的贏。」

丁守中昨出席南港區後援會感恩茶會，也是選後首場謝票，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹與北市議員闕枚莎、吳世正、李明賢及立委李彥秀皆在旁陪同，在場有支持者看到丁時，難過地哭出來，還有民眾哽咽地說丁守中是被「作票」。

丁守中表示，驗票期間發現很多問題，有一個印章領了廿幾張票，還有用英文簽名、手印領票，但都沒有選監人員蓋章，這樣的違法情形太多。

丁守中說，這次選舉獲大家支持得到五十七萬多票，但選務出現很多疑竇，未來都會是打選舉無效官司的證據。他強調，外面有疑慮若打選舉無效訴訟可能會影響到其他選舉，他要大家放心，因為他們是打台北市長選舉無效，所以不會影響。

黃呂錦茹說，選後這十五天很難熬，因為僅差三二五四張票，但柯上任就說，因為發重陽敬老金的縣市長都沒連任，所以他堅持自己不發是對，讓選民很痛心。

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