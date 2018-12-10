賴峰偉今赴中 陸委會︰小心統戰

2018-12-10

〔記者劉禹慶、蔡宗勳／綜合報導〕澎湖縣長當選人賴峰偉，昨日由內政部常務次長林慈玲頒發當選證書，今天將前往中國北京。賴此行登陸除了洽談兩岸直航、海洋廢棄物及中國漁船越界問題，他也表示陸委會請其擔任信使，解凍兩岸關係，但也提醒他小心中國統戰。賴是選後首位前往中國北京的地方首長。

允任信使 替陸委會傳話

本月五日大陸委員會在國立澎湖科技大學舉行鄉親座談會，賴峰偉公開宣布十日將前往中國北京，翌日陸委會副主委邱垂正、海基會副秘書長管安露等人前往賴峰偉服務處回訪，當面向賴請求轉達，希望與中國盡速恢復兩會溝通管道，賴欣然允諾。

賴峰偉表示，邱垂正等人剛好在澎湖開會，是在非正式場合口頭請託，由於中央與地方政府是合作關係，因此樂意接受這樣的「舉口之勞」，傳達陸委會希望盡速重啟兩會對談機制，讓兩岸關係能破冰，同時陸委會也表達全力協助其「登陸」相關程序，並樂觀其成，但提醒小心中國可能的政治操作及統戰行為。

另外，賴峰偉也直接表明「登陸」的目的，就是希望達成兩岸直航、海洋廢棄物及中國漁船越界的共識，未來能建立定時定點「觀光直航」模式，同時遵守「澎進澎出、三天二夜、雨露均霑」原則。

而澎湖海洋廢棄物七十％來自中國，同時中國漁船越界捕撈，嚴重危害海洋資源，都希望透過此次洽談，達成雙方共識，中國能釋出自制的善意。

侯友宜︰將與中國更緊密交流

另外，新北市長當選人侯友宜昨回家鄉嘉義縣朴子市配天宮參拜媽祖，受到鄉親熱烈歡迎；侯友宜被詢及兩岸交流的計畫時說，他擔任警政署長時就推動兩岸共同打擊犯罪，上任新北市長將敞開心胸，更緊密地交流。

侯友宜表示，未來不只要做好市政，讓社會和諧，不分顏色、地域，更要拚經濟繁榮，鄉親們有什麼需求，他會盡力配合，包括農產品到新北市促銷；他還說，小內閣徵詢過程謹慎務實，人選差不多完成，會在適當的時間公布。

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