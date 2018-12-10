屏縣農產進軍加國 買氣爆棚

2018-12-10

「貨出得去」 市場不只有中國

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府積極推動「貨出得去」，每年都到不同國家舉辦屏東農產行銷活動，縣長潘孟安六日再率領縣府團隊前往加拿大，縣府昨天在列治文市的佳廉超市舉辦「屏東優質農產品行銷推廣記者會」，位處熱帶的屏東水果甜度高，許多民眾一試成主顧。

潘孟安率團出訪行銷

相較於藍營縣市長及縣市長當選人積極與中國進行城市交流，並將中國視為「貨出得去」的主要市場，潘孟安主政的屏東縣府，則將市場行銷觸角延伸至多國。

屏縣府昨天在加拿大列治文市超市舉辦試吃品嚐活動，吸引了數百位民眾熱情地參與，加拿大民眾試吃後紛紛搶購，架上蜜棗掃購一空，現場人潮和買氣爆棚。

潘孟安表示，屏東的農產品一直都受到海外消費者的肯定，團隊曾到日、韓、中東等國家行銷，上次到加拿大是前縣長曹啟鴻時代，這次再到加拿大推廣屏東農特產，帶著屏東產出的紅龍果、蜜棗、蓮霧、白玉苦瓜、芭樂等農特產，並首次將原鄉「紅藜」介紹給加拿大消費者。

縣府農業處長黃國榮表示，列治文市所屬的大溫哥華地區，兩百八十萬人口中就有三分之一是華人，當地水果主要來自中南美洲，屏東農產雖然價格較高但品質更勝一籌，很受歡迎，過去受限於船班長達二十天航程，如今恢復快船船班，航程僅需十四天，搶攻加拿大市場更有優勢。

佳廉超市所屬集團（Overwaitea Group）總經理Paul Cope表示，很高興台灣的農產品到超市販售，非常期待日後有更多合作機會。

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