華為公主被捕》迪士尼等美企 擬限制員工赴中

2018-12-09

憂成報復對象

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透報導，知情人士透露，中國華為財務長孟晚舟在加拿大被捕後，美國大企業六日在新加坡一場閉門會議上向華府反映，擔憂美國企業和其主管可能成為被中國報復的對象；一些與會者表示，公司正考慮限制不必要的中國旅行，並把會議移至中國境外舉行。

美股道瓊指數七日又大跌五五八點（二．二％），單週跌幅達四．五％，創三月以來最糟週線表現，今年漲幅化為烏有。美中一日達成貿易戰休兵九十天、重啟談判的共識，孟晚舟事件為美中貿易談判和雙邊關係投下震撼彈。孟晚舟一日被捕當天，美國總統川普和中國國家主席習近平正在阿根廷展開會談。

白宮：貿易談判 90天期限不排除延長

白宮首席經濟顧問庫德洛接受財經媒體CNBC訪問時緩頰，孟晚舟事件與美中貿易談判為兩回事，他不認為會影響到美中貿易談判，且談判若有進展，川普有可能延長九十天休兵期限。白宮貿易顧問納瓦洛告訴美國有線電視網（CNN），孟晚舟被捕的時間點是個巧合，主因「華為行為不當」；若九十天談判未能達成協議，美國可能逕行提高中國產品的關稅。

消息人士指出，六日美國國務院海外安全顧問委員會（OSAC）在新加坡分會的一場會議，包括迪士尼、Google、臉書、PayPal控股在內的多家知名大型美企的安全主管都出席。這場會議正式議程在新加坡的Google亞太總部舉行，包括經濟犯罪和區域性恐怖主義的報告，OSAC提倡「在美國民間部門全球利益和美國國務院之間的安全合作」。

孟晚舟被捕消息傳出後，引發全球金融市場重挫，投資人擔憂可能使美中重新點燃貿易爭端的戰火，也促使美國國務院OSAC新加坡會議出席者間的非正式討論，很快轉到中國反應的潛在風險。新加坡顧問機構德意志風險（Deutsche Risk）執行長Jakob Korslund表示，這幾天已接到一些有關赴中的風險詢問，「我們的建議是，延後沒有時間重要性的旅行，告訴客戶未來幾週先觀望情勢發展」。

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