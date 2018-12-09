華為公主被捕》封殺華為5G 比利時、法國考慮跟進

2018-12-09

間諜晶片疑慮

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國華為產品存在「後門」的間諜風險和資安疑慮，引發更多國家表達擔憂。歐盟科技事務執委恩席普七日表示，應提防華為及其他中國科技公司對歐盟產業和安全構成威脅。比利時網路安全中心將調查華為產品的國安風險，考慮繼美國、澳洲後也禁用華為設備。法國財政部長勒麥爾同日在和中國國務院副總理胡春華會面後也指出，可能對涉及國家主權或敏感技術的華為投資設限。

加前總理籲加國禁用

前加拿大總理哈珀（Stephen Harper）接受美國福斯新聞訪問表示，他注意到美國正敦促西方盟國將華為排除在5G行動通訊網路的建設之外，加拿大政府也應禁止華為參與5G網路的建設；在他任總理期間（二○○六至二○一五年），加拿大越來越擔心華為和中興通訊進入西方民主國家的電信網路，這些公司終歸是跟中國安全部門緊密相連。

加拿大媒體報導，現任總理杜魯道政府正在審查華為設備是否對加國的國家安全造成威脅。加拿大是目前五個英語系國家情報分享的「五眼聯盟」中，尚未宣布禁止華為產品的國家。

歐盟科技事務執委恩席普（Andrus Ansip）在記者會上表示，歐盟應該對華為和其他中國科技公司感到擔心，因為這些中企對歐盟的工業和安全構成威脅，他們可能會被要求與中國情報機構合作，這些公司生產的晶片可能被用來「竊取我們的機密，我們必須對這些公司存有疑慮」。

華為長年在歐盟總部所在地的比利時深耕，二○一五年還在魯汶設立歐洲研究院，做為歐洲業務研發創新基地。不過，比利時網路安全中心已表示，將分別透過國內外管道展開調查，檢視使用華為的設備產品是否存在風險。

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