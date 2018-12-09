華為公主被捕》中國掀反美聲浪 習近平陷兩難

2018-12-09

對內須安撫反美情緒 對外要顧及貿易戰等美中關係

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華為財務長孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗制裁令，在加拿大被捕且可能被引渡至美受審一事，掀起中國一片憤怒和恐慌。《紐約時報》報導，華為象徵中國人的榮耀，而屬於「體制內人士」的孟晚舟落難，迫使中國國家主席習近平須回應中國的反美情緒，包括對美展現強硬立場，這使得習在處理美中關係上更加左右為難，也可能影響已進入「中場休息」的美中貿易戰。

體制內人士孟晚舟落難 中國鷹派嗆宣戰

《紐時》指出，美方的行動被認為旨在反制中國科技實力崛起，且相較於美方此前開徵新關稅或口頭抨擊中國，中國人對此產生益發強烈的反彈，包括形容孟是遭「綁架」，以及呼籲國人抵制蘋果（Apple）等美國產品；中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進更直言，此舉形同對中國「宣戰」。

華為由具中國解放軍背景的任正非所創立，現年四十六歲、閱歷豐富且英語流利的孟晚舟，為任正非的長女，是華為未來接班的熱門人選；因此，孟晚舟在國外被捕一事，深深挑動中共及中國人的敏感神經。中國政治評論家鄭聿文分析，美國若向華為開鍘，將使中國保守民族主義勢力和軍方非常不滿，導致中方在接下來數月的貿易談判中，更難與美方妥協；且美方此舉雖然可見短期之效，長期卻會使中國的改革派更難出頭。

更重要的是，孟晚舟一日被捕時，川普與習近平也正好談妥貿易戰休兵，但美方未在會議期間提及此事，被部分中國官員視為美方鷹派刻意羞辱中國，目的是讓習近平面子不保。雖然習近平的領導權威仍無庸置疑，但其處理美中關係、中國經濟問題等的表現，此前在國內引發批評，部分人士更直指習近平野心過大的經濟政策，正是激怒川普政府的原因。如今，習近平得安撫國內反美聲浪，又須顧及美中貿易戰等兩國關係，面臨重大政治考驗。

《紐時》指出，中國人知道美方將華為視為中國政府的情報力量，並呼籲各國停用華為產品，但普遍認為這個觀點未經證實、也不甚公平。上海復旦大學國際關係學者吳心伯指出，許多中國人認為，孟案是美方逼迫中國繼續生產低端產品，避免往更高階、更有價值產品邁進的手段。原本對美中貿易戰保持克制態度的《環球時報》等官媒，也在社論中呼籲政府及社會給予華為更多道義支持，並要求中國外交官及時對孟伸出援手。

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