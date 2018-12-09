賴揆敗選檢討報告 學者：凸顯蔡總統什麼都管 而且管很細

2018-12-09

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德前天在敗選檢討報告中，建議台灣憲政制度「應有另一番考量」，也讓總統、行政院與立法院間的權責劃分引發關注。東華大學民族發展研究所教授施正鋒昨受訪直言，當前許多政策與人事「都是由總統主導」，行政院長「高度被當成執行長角色」，對政策沒有修改權力，加上蔡總統相對強勢，近期總統主導的情況越來越明顯，無論是閣揆或黨內不同意見的立委，有不同想法「也不能怎樣」。

閣揆淪執行長 比扁馬時期更嚴重

台灣的憲政制度是由人民直選的總統指派行政院長，制定執行國家政策，人民直選立委監督行政院，以致於常發生總統有政策主導權，但卻是由行政院長負政策成敗的情況。

施正鋒坦言，當前各部會的政策與人事皆由總統主導，部會首長可能也聽從總統親信的想法，行政院長被當成一個執行長，尤其蔡總統「什麼都要管、而且管很細」，行政院長僅是執行政策角色的情況，可能比扁馬時期更嚴重。

施正鋒說，在美國，若總統要主導政策走向，尚須拜託反對黨或黨內立委，但台灣因制度設計的問題，許多不分區立委「基本上是蔡總統點名任命」，在黨團裡佔有相當主導政策的地位，才會出現總統雖有政策主導權，但政策執行不力卻是行政院長要下台的狀況。

立委主張修憲 恢復閣揆同意權

民進黨立委段宜康說，當前總統有民意、沒有法定行政權力，行政院有法定行政權、沒有民意基礎，立法院則是有民意基礎，卻只能監督沒有民意基礎的行政院，總統、行政、立法三者權責皆不相符，最簡單的方式，就是修憲恢復國會對行政院長的閣揆同意權，採行「內閣制」。

長期主張「總統制」的民進黨立委李俊俋則認為，無論哪種憲政制度，重要的是行政立法職權必須劃分清楚，以總統制來說，兩者能相互監督制衡。

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