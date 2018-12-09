焦點評論》新黨魁要敢於挑戰總統權威

2018-12-09

記者蘇永耀／特稿

民進黨主席補選將在本週完成登記，屆時人選將明朗化，黨陷入選舉慘敗困境之際，此刻投入都是重大承擔，除要扛起後年總統及立委的輔選重責，也要扮演好黨政溝通的領導角色，別再讓施政腳步雜亂無章。

辭去黨主席的蔡英文，先前公開發表「給黨員的一封信」，坦承「過去由總統兼任黨主席，雖然有助於執政團隊的整合，但也會讓黨失去了原先草根、基層的性格，無法發揮與社會基層接軌的功能」。

這番話說得真實，因為正好凸顯蔡總統自己施政性格的盲點及問題，包括過於學者、菁英的思考模式，以致於失去人民的支持。

然而，蔡英文辭去黨主席，並不等於必然改變施政風格。接下民進黨主席首要任務，就是要不畏權威，能敢於挑戰總統的政策及用人，同時又要能發揮黨政溝通的平台，匯集輿論民意給府院。過去扁政府在執政前期，黨中央經常「砲轟」行政部門，雖因此遭黨政不同步的批評，不過此刻的蔡政府，正迫切需要這劑來自黨的強心針。

蔡英文也期許，「黨能有更獨立的意志」、「不受限於執政的思維」，「更能做行政團隊的諍友」。這位民進黨主席，必須更能著眼於未來。

民進黨主席另一個重要角色，在於輔選的重責。但這不意味民進黨只是一部選舉機器。過去兩年多蔡總統兼任黨主席時，黨對政策只見背書，加上蔡英文對選舉政治的興趣缺乏，使得黨流於純為計算選舉利益的工具，全然不見對這個本土政黨長期發展的思考規劃，一切都是選舉至上，但餅反而愈做愈小，這也使得本土陣營不斷陷入分裂局面。

民進黨過去兩年多，從小綠大綠不合、白綠分手、乃至與獨派團體的分道揚鑣，即使最功利的選舉利益衡量，也並未因為政黨光譜的位移而獲得中間選民更多的支持，反而陷入兩頭空的得不償失局面。黨沒有理想就沒有靈魂，也不再有論述辯論自我價值的捍衛能力，要挑戰總統、擴大戰力，新的黨主席，必須要先回答，民進黨是什麼。

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