是否競選黨主席》林佳龍：目前無規劃 陳其邁：想太多

2018-12-09

〔記者張軒哲、葛祐豪／綜合報導〕台中市長林佳龍連任失利後，未來動向備受關注，對於是否入閣或接任民進黨主席，他昨日受訪指出，目前皆無規劃，但他強調，身為黨員，他會勇於承擔責任，參與民進黨重建過程，一起再出發。

林：會勇於承擔 參與黨的重建

參選高雄市長落敗的陳其邁，昨也被媒體問到是否有競選黨主席的規劃？陳其邁回了一句：「想太多了。」陳其邁對記者說，高雄是他一生懸命的地方，最掛念的還是這塊故鄉，「我跟大家在高雄的街頭，一定會常常碰面」。

至於是否考慮與林佳龍聯手？陳其邁表示，他覺得林佳龍很可惜，台中做得非常好，而且有聲有色。不過民主的結果，就是要接受，不管是台中、高雄，雖然是不一樣的政黨獲勝，都會給予祝福。

林佳龍昨陪同花博國際宣傳大使PIKO太郎參訪台中花博森林園區，媒體詢問他關於行政院長賴清德未來仍將請辭一事，林指出，民主政治就是責任政治，蔡英文總統跟賴院長都是勇於承擔的人，不管是政策或人事調整，都是民進黨正在檢討的過程，包括他自己都是深刻檢討，希望能回應社會期待，這不是一個人責任，是全黨都要進行檢討。

林佳龍強調，期待新的布局能夠回應民意，民進黨能夠再起，身為民進黨員，他會勇於承擔責任，一起再出發，民進黨如何從廢墟中重建，會提供意見，參與重建過程。

媒體詢問他是否有意入閣或接任民進黨主席，林佳龍則說，目前皆無規劃，先將市府交接工作做好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/