誰接民進黨主席 派系勸進林佳龍、陳其邁

2018-12-09

鄭麗君徵詢黨內意向 評估是否參選

〔記者蘇永耀、蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統因民進黨敗選辭去兼任的黨主席後，誰接替民進黨主席，黨內浮現「中生代接班」的聲浪，在目前幾位連任成功的縣市長都無意願下，黨內主要派系仍鎖定敗選的台中市長林佳龍及高雄市長候選人陳其邁。

明起登記參選 一月六日投票

至於也被點名的文化部長鄭麗君，據指出，鄭這幾天正進行徵詢，瞭解黨內流派的支持意向，以及對民進黨發展所能帶領的方向，但對參選與否仍在審慎評估。黨內人士說，黨魁必須具備跨派系整合能力的「桶箍」角色，鄭與各派系關係都不錯，形象清新，理想性很高，但缺點是還沒有選舉的經驗。

民進黨將於十二月十日至十四日開放登記參選黨主席，一月六日投票。

黨政人士透露，根據時程，民進黨補選本週就要完成登記，黨內表面上風平浪靜，但包括派系領袖及黨內實力人士正為提出最大共識人選積極奔走，預料近日就會提出具體人選，並公開勸進。

黨政人士強調，由於民進黨勢弱，接下來參選黨主席的人選，也可能面臨包括本土社團推出的競爭者，出現個別人士投入挑戰，為了黨的團結及走向，黨內主要派系能接受的人選至關重要。

林陳雖敗選 但黨政歷練豐富

據指出，黨內主要派系仍鎖定已有黨政歷練的林佳龍及陳其邁這兩位中生代。其中一位參選意願一旦明朗化，另一位也可望轉任府院擔任重要行政職務。

原本黨內派系已有高度共識推派桃園市長鄭文燦接棒黨主席，但鄭以市政優先婉拒，其他連任成功的縣市長如新竹市長林智堅也持同樣態度，基隆市長林右昌則僅願意代理黨主席至完成補選。黨內派系因而同意推派立法院長蘇嘉全轉換跑道扛下民進黨這重擔，但因外界輿論反彈，加上部分流派突轉而反對，蘇嘉全對於參選黨主席一事已趨於保守。

對於先前黨內點名「中生代紛紛走避」情況，黨政人士緩頰說，在敗戰的氛圍下，即使像林佳龍、陳其邁等被看好的中生代，也因「敗軍之將」、「難以言勇」，只能自我沉潛、檢討，避免遭指控為求官求位或進行酬庸，黨內應理解這樣的被動性，而各派系的共識及合作是格外重要。

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