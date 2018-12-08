焦點評論》如何大破大立

2018-12-08

記者鄒景雯／特稿

民進黨在大敗之後，近來有個詞很流行，那就是「大破大立」。先是民進黨裡面講，現在是閣揆賴清德也這樣講，但是如何才能大破大立？則莫衷一是，至今似乎沒一個真正搔到癢處。

民進黨裡講大破大立者，不管是縣市長或立委，主要瞄準的是府院黨的人事，賴揆昨天講大破大立則是自己離開才能辦到，依舊是內閣布局問題，這些看法大約是期待換張新牌，藉由新人新政，讓人耳目一新，從而獲得重新開始的機會。

在平常的情況，以上手法絕對沒有錯，也最簡單，這叫作品牌轉換。但是民進黨現今的病徵，恐怕並不是如此。一方面再一年多即將舉行總統大選，時間受到高度壓縮；二方面則是所換之人如果沒有與主要民怨直接對焦，就無法達到讓選民經由某些人下台得以「洩憤」的效果。換言之，在非常時期，執政黨對於敗戰的處理，必須直搗黃龍、指出核心，不宜再顧左右而言他。

我們姑且按照蔡英文總統自己的看法來檢討，她認為這次民進黨流失了農漁民、年輕人與中小企業三大傳統支持群，最主要原因是同婚議題與一例一休政策造成。如果是這樣，不妨回想同婚議題是怎麼來的？這不是早在二○一六年剛政黨輪替，就由立委尤美女所推動的嗎？她是不分區，民進黨圈選的；此事並拉高層次到總統府，當時係由府副秘書長姚人多負責協調本案，他是總統文膽；同志台大教授畢安生墜樓身亡後，姚人多催促尤美女盡快將婚姻平權法送出委員會，二○一六年十二月，民進黨團總召柯建銘決定將「修民法」與「訂專法」兩案並陳送出。二○一七年二月，蔡總統親自上檯面，把贊成與反對的兩造團體請到總統府去對話，直接主導相關爭議的處置。

再來看一例一休，這起紛爭同樣是在二○一六年初上台即引爆，當時的行政院長是林全，在民進黨立委提案下，勞動部在未經充分告知溝通下，即逕行公告「例假可挪移」函釋在該年八月一日廢止適用，之後引發一連串的軒然大波，二○一七年二月，部長郭芳煜終於為此「負責」，不過方式是隨即便安排出任公務人員保障暨培訓委員會主委。這項決策，在國民黨與時代力量一週二例的夾擊下，二○一七年十一月，拍板一例一休的蔡總統，自認已經折衷，並強調「勞工本來就是我們民進黨心裡最軟的那塊」，但是「七休一」的缺乏彈性，卻仍然讓尤其是中南部的中老年勞工受到強烈衝擊。

如果再要檢討蔡總統沒提到的年金改革，這個政策當然自始就是總統府主導，二○一六年六月就成立了總統府年金改革委員會，搞到今年才完工身退，行政院有關係的，則是兼任副召集人的政委林萬億。

複習這些政策演進的來龍去脈，沒有別的意思，僅僅是最基本的因果關係釐清。因為「權」與「責」，是一個邏輯問題，必須相符。檢討要有效，就要對症下藥。因此，蔡總統在敗選後在臉書上說：「真正需要改變的人是自己，所有敗選責任應該一肩扛起」，這段話一點都沒有錯，正是答案所在。

從這個結論，回頭看民進黨眾家菁英都說大破大立就是要改人事，不就是文不對題嗎？賴清德去年九月才上任，前面那些沒有處理妥當的事情全都發生過了，怎麼現在說賴清德必須離開，蔡總統才能大破大立？代罪羔羊是解決不了問題的。

事實上，蔡總統最近早已經承諾：「會做一個很不一樣的總統」。這才是全民等待的大破大立關鍵所在，「迴廊談話」肯定不算，因此當下的時空，大家不再聽政治人物「說」什麼，要看的是政治領袖「做」了什麼？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/