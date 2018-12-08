敗選衝擊 國安團隊也將調整

2018-12-08

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長賴清德昨表明時間一到就會離開，內閣總辭已浮上檯面。相關人士說，府院黨全面改組的態勢已經出現，國安團隊陣容的調整，也在檢討之列。

這位人士表示，蔡總統施政成效引發民怨，除了行政院難辭其咎，國安團隊現有的機制是否足以因應？對政府施政不當是否曾提出預警提醒及研析？對國內外假訊息是否有足夠能力因應？這些都是必須檢討反省之處。

他指出，國安團隊相關單位的正副首長，應會在未來的府院黨全面改組中，一併納入考量，重新調整陣容有其必要性。

國安團隊的範圍甚廣，包括國安會、國安局，行政院體系中的國防部、外交部及陸委會，再加上部分政府三級機關，以及多個以財團法人形式對外的機構。

相關人士指出，蔡政府許多政策立意良善，但執行過程手法極其粗糙，同時開闢多個戰場，自然手忙腳亂，國安團隊理應對政策的規劃及執行階段提供預警，要有全方位的情報資訊及研析供決策參考，對國際及兩岸、國內趨勢做出完善的建議，此次全面改組正是檢視國安團隊有無做到應盡職責的時間點。

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