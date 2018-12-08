賴揆敗選檢討報告》立委：人民期待政策有所改變

2018-12-08

〔記者彭琬馨、施曉光／台北報導〕行政院長賴清德昨針對民進黨在九合一選舉大敗提出檢討報告，列舉「未能深刻體會人民生活的辛苦」等五大敗選原因。民進黨立委李俊俋認為，賴揆的檢討報告「該點到的都有點到」，民進黨立委何欣純則說，重點是接下來內閣要如何調整，民眾期待的是看見政府政策有所改變。

何欣純指過去太偏重改革

何欣純受訪表示，對賴清德的檢討報告給予肯定，但重點是接下來政府政策如何調整；她強調，政府要拚經濟，但「數字是冷冰冰的」，如何讓人民有感、讓民眾享受到經濟成長的果實，才是最重要的。

何欣純並說，先前政府施政過於重視改革，「但改革步驟中應該也要關心人民生活」，這是施政優先順序的問題。

民進黨立委王定宇則認為，賴清德很誠實的面對問題，而不是辯護，也對接下來的政策調整提出具體方案。他強調，執政黨的改革若有要調整的地方，也應該是每個人都要檢討，而不是單指責蔡總統或行政院長。

國民黨譏賴揆想一走了之

相較於民進黨立委對賴揆的檢討報告表達肯定，國民黨發言人洪孟楷則認為與國人想看見的「檢討」差很遠。洪孟楷表示，民眾在九合一選舉對蔡政府投下不信任票，不是想看賴揆的去留，而是想看見蔡政府的施政回應民意。而賴擔任行政院長一年多，目前的內閣團隊真能稱得上是「賴內閣」？還是其實是「蔡內閣」？賴揆是否認為與其背蔡總統的黑鍋，不如趁機一走了之？

國民黨文傳會代理主委唐德明指出，這兩天蔡英文自以為很有梗的發表「迴廊談話」，強調「鬥爭非解藥」，可惜言行完全不符，因為民眾不會忘記蔡縱容「東廠」追殺在野黨。至於賴揆的檢討記者會像是繞口令，一下子要「堅定地離開」，一下子又要「堅定地留下」，或許賴揆想要表達的是，「不管留下還是離開，都是在做功德吧！」

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