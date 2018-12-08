蔡其昌：賴清德若離開政院 仍會全力挺蔡總統

2018-12-08

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕民進黨在敗選後展開一連串檢討作為，而行政院長賴清德的去留，以及賴揆與蔡總統之間的關係，成為外界關注焦點。對此，與賴同屬黨內新潮流系的立法院副院長蔡其昌昨受訪表示，現階段行政院需要賴清德，所以賴清德留下來，把國家政務運作趨於穩定。「蔡總統跟賴院長之間合作無間，就算賴院長有一天離開行政院，他還是全力支持蔡總統。」

蔡其昌也以棒球投手為例說，賴清德現在就是遇到亂流，賴清德自認為前面投得不滿意，但總教練（蔡英文）認為團隊需要賴清德，也要求賴清德繼續當投手，就這麼簡單。

對於傳出蔡總統思考找前行政院長蘇貞昌回任閣揆，蔡其昌則說，這是媒體點兵，賴清德目前繼續擔任院長，哪有討論下一個人選的空間？

蘇貞昌之女、民進黨立委蘇巧慧昨受訪表示，她選後曾與父親討論過，賴院長是此時此刻唯一且最好的人選。

民進黨立委莊瑞雄則表示，基於責任政治，若賴真想在總預算後辭職，也很合理。社會大眾對蘇貞昌的印象就是執行力高，這次選戰也打得漂亮，要穩定政局的話，是很棒的人選。

謝系立委管碧玲說，賴清德當初選擇留下是重大的承擔，接下來用總辭來解消民怨，是為了證明政府檢討的力道和強度，也讓民進黨置之死地而後生，選擇留下風範。總辭後，民進黨面對前所未有的挑戰，嚴峻的程度更甚於二○○八年。

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