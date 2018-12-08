府方肯定賴揆：都是為了大局

2018-12-08

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨宣布時間一到就會離開，近來積極慰留賴揆的蔡英文總統已知悉其想法，肯定賴院長是一個有責任感、勇於承擔的人。總統府表示，誠如賴院長所說，無論是接掌閣揆，還是堅守崗位穩定局勢，或是負起責任，都是為了大局、為了台灣，而團隊的每一位夥伴，未來都還要一起努力、共同打拚。

黨內盼蔡賴儘速開誠布公

外界揣測蔡總統已構思閣揆接替人選的問題，總統府知情官員表示，總統和賴院長都認為，現階段兩人共同的責任，就是帶領執政團隊就過去政府做得不足或必須改正的地方，進行深刻的反省與檢討，並進行下階段的重新佈局，一切以發揮最佳戰力、因應未來國家發展需要為目標，這是現在最重要的工作。

另一位府院官員則說，賴揆沒有公開宣布他何時要離職，現在就去揣測閣揆接替人選，對目前仍在崗位的賴揆並不尊重。

不過，賴揆昨天對未來將去職的表態，與蔡總統前天指賴揆是她「未來緊密工作夥伴」的基調有落差。有民進黨人士認為，蔡、賴雖定期見面，但兩人仍應儘速開誠布公地坐下來談，避免讓黨內一直對閣揆接替人選等問題亂放風聲，導致社會有所揣測。 總統府發表聲明表示，過去這段時間，蔡總統和賴院長有非常密切的溝通和商議，兩人彼此理解對方的想法與態度，在政府施政調整的方向、團隊未來的佈局以及推動的節奏上，也有高度共識。

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