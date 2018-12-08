台北立委補選》人選爆多 民進黨與柯各有算盤

2018-12-08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）立委補選，下週一至週五登記，國民黨擬由現任議員陳炳甫出戰，民進黨與台北市長柯文哲則各有算盤，向柯毛遂自薦的民進黨議員何志偉表示，很多人去拜託柯，柯還在苦惱。「友柯」的台聯黨議員陳建銘指出，先看民進黨怎麼決定，在此之前，柯文哲不會拍板。

多人拜託 柯文哲陷入苦惱

民進黨已徵詢何志偉、顏若芳、王世堅、王威中四位現任議員，柯文哲有意自派「柯家軍」，讓陳建銘女兒、台北市觀光傳播局長陳思宇卡位，但友柯議員陳政忠的女兒、親民黨不分區立委陳怡潔也想參戰。

柯文哲前晚宴請台北市議員，何志偉、王威中、陳建銘、陳政忠都與柯聊過。何志偉坦言，他向柯表達自己不是柯黑、也不是柯粉，分析個人優勢，柯有聽懂，但柯也很苦惱，當場未回應。

與會人士透露，陳政忠前晚找柯文哲談陳怡潔補選時，被柯酸回「你女兒不是現任立委嗎？要補選什麼？」記者昨多次致電陳政忠，均未獲回應。有地方人士分析，陳政忠是這次選舉藍白合的代表，又在大同區長期經營，較有實力與國民黨拚搏，但柯最初屬意的是陳思宇。據了解，柯今明將進行協調。

陳建銘表示，柯文哲為了立委補選，已召開好幾次會議，陳怡潔要選，怎麼現在才說？這代表柯文哲沒考慮過陳怡潔。

何志偉則表示，他很早就準備參選立委，相信民進黨提名小組的智慧。但王威中說，何志偉雖然準備很久，但白色力量支持者較不會接受何，若要考量白綠合作，他才是最能修補白綠關係的人選。

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