台北立委補選》藍營勸進 陳炳甫︰不能怕輸就缺席

2018-12-08

〔記者施曉光、黃建豪／台北報導〕台北市第二選區士林、大同立委補選，國民黨中央昨召開提名協調小組會議，徵詢甫連任台北市議員的陳炳甫參選意願，但最後沒有結論，陳炳甫表達還要與地方支持者討論；國民黨組發會主委李哲華則指出，黨中央已鎖定勸進陳炳甫，盼最遲下週三提報中常會通過。

對於媒體詢問個人意願，陳炳甫只說，「國民黨不可以在這次選戰缺席」，之前黨中央只是電話詢問他的意願，這次則是正式徵詢，由於他剛連任市議員，對立即參與立委補選有些難處，還要與支持者再做討論。

陳︰才連任議員 要與支持者討論

陳炳甫剛在中山、大同區的議員選舉拿下第一高票，他指出，這席立委補選對國民黨相當艱困，但國民黨正在反轉聲勢，不能因為怕輸就缺席，總要有人出戰。

陳炳甫評析說，他出來選一定會被罵得一塌糊塗，因為連任的議員位子都還沒就職，就要選立委，但不出來更會被罵，就像二○一六年總統大選的朱立倫，若因為怕輸而退縮，更會受到指責。

李哲華則表示，陳炳甫長期在地經營，年輕又形象好，符合外界期待國民黨的改革呼聲，是黨中央認定的最強人選，陳個人也願為黨一戰，只是仍須徵詢地方支持者意見，無可厚非，黨部將會協助促成地方支持。

此外，國民黨提名協調小組昨也召集登記參選台中市立委補選的七人進行協調，決定今、明兩天進行民調決定提名人選，預定下週一公布結果。

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