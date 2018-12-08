高雄負債近三千億 柯酸韓接了大爛攤

2018-12-08

〔記者黃建豪、王榮祥／綜合報導〕台北市長柯文哲昨赴世新大學演講，雖主題為「醫療專業如何問」，但柯文哲仍從時事、選舉談到公投，再度提及個人首屆任期內還債五三○億元，隨即又指高雄市負債近三千億元，高雄市長當選人韓國瑜不要高興，因為接了一個大爛攤。

對柯文哲又酸高雄財政，高市新聞局長張家興「不予置評」；而高市財政局最新債務專區顯示，截至今年十一月底，高市府公共債務統計，一年以上債務未償餘額為二四一○．八六億元、短期債務未償餘額廿七億元，若加上自償性債務未償餘額（含非營業特種基金、此項依公債法規定不用列入法定債務未償餘額）三○一．九六億元，總數約為二七三九．八二億餘元，與柯說近三千億元有些差距。

柯文哲昨演講指出，全台灣各縣市都在負債，台北市也是負債，但他擔任台北市長後，四年不到就還債五三○億元。柯強調，他當市長前一年，台北一年利息達廿九億元，現在利息一年降下七億多元，光利息就差廿二億元。

柯文哲接著說，高雄市負債將近三千億元，「要怎麼解決？」韓國瑜不要高興，因為他接了一個大爛攤，光是利息他就受不了了。

對此，韓國瑜表示，謝謝柯市長對高雄的關切，新市府團隊一定會面對這些問題，不可能逃避，傳統作法包括開源與節流，新團隊一定會想辦法，且要讓建設不能停下來。

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