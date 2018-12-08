代理花縣長「畢業感言」蔡碧仲︰縣府不廉能 說愛花蓮是騙人

2018-12-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨在議會總質詢結束後發表半小時「畢業感言」，他強調，一個沒有廉能的花蓮縣政府，嘴巴講的幸福花蓮，「統統都是騙人的」；一個資訊不公開、神神秘秘的花蓮縣政府，說要讓花蓮幸福？「這是不可能的」。

花蓮縣議會本屆最後一次總質詢昨天結束，蔡碧仲向議員發表感言表示，所有議員的建言他都銘記在心，但他希望曾經批評他的縣議員，將來用同樣標準去要求未來的縣長，盼望花蓮以後不管哪個黨主政，議員都要時時刻刻檢驗，像他就要離開，還被要求做這做那，「火車過站才來歕嗶ㄚ（意謂火車過站才吹哨子已來不及了）」，老實講，聽了就難過。

蔡碧仲也期許花蓮縣議會，要當「大議會」，在他來之前，議員向花蓮縣府要不到資料，很可能要到也不是真的，導致無從質詢，一個沒有公開的、神神秘秘的花蓮縣政府就像個衙門，裡面做什麼事老百姓統統不知道，這樣的縣政府「怎麼有資格說要讓我們花蓮幸福？不可能的。」

蔡碧仲也強調，議會期間諸多議員以藍營得票七十一％來嘲諷羞辱他「功在花蓮」，但他代理期間的施政滿意度調查，各項施政滿意度五成到七成，整體滿意度五成以上，「誰能用七成一得票率來否定我？」

二千萬修路費 被挪去鋪夜市地磚

蔡碧仲說，他一卡皮箱、一個人來到花蓮擔任代理縣長，只盼花蓮一定要改變。他說，很多議員講花蓮很窮，但他看前任縣長花錢「不像是個窮光蛋的作為」。蔡碧仲首度爆料，二千萬元的道路維護費，被挪用去東大門夜市鋪黑白石地磚。他說，縣府讓夜市人潮踩踏「千年不壞、三年就壞」的高級花崗岩地磚，然後讓花蓮的人車走在千瘡百孔的道路上，這是窮縣應有的作法嗎？

蔡碧仲說，他揭露的事證來自基層公務員，他們不敢向上級抗命，只好保留違法亂紀的文件紀錄來保護自己。

「房子還沒蓋好 就先買沙發」

蔡碧仲表示，花蓮縣府向中央爭取補助，卻不依中央法規進行，導致補助無法落實，例如香榭大道案未完成細部計畫審查，就先「偷跑」發包，縣府更先自籌三．二億元買石材，一．二公里路面鋪每平方公尺近七千元的石磚，宛如「房子還沒蓋好，就先買沙發，而沙發的價錢是房子的兩倍」；蔡強調，沒有廉能的花蓮縣政府，嘴巴講的幸福花蓮、看板上的我愛花蓮「統統都是騙人的」。

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