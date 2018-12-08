林盧選後首同框 交鋒山手線

2018-12-08

盧秀燕盼經費全由中央買單 林佳龍建議多溝通爭取

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍及市長當選人盧秀燕選後首度同框，盧秀燕昨日表態支持大台中山手線建設，但她說中央地方經費比例不對，中央應負起該負的責任全額買單；林佳龍受訪表示，這涉及自償性與非自償的部分，新市長有新想法，可多跟中央溝通、爭取。

雙方互動熱絡 多次握手展現風度

林佳龍、盧秀燕昨都出席「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」簽約典禮，林致詞時盧才到場，她禮貌等林致詞完才進場，換盧致詞時林始終面帶微笑。進行啟動儀式，林受邀上台時主動拉盧走上台，雙方數度握手展現風度。

盧秀燕表示，已拜託立院國民黨團，前瞻計畫有關台中的預算，一毛錢都不要刪，好的建設都會存舊立新，一棒接一棒完成。不過，山手線中央出資三九一億元，台中包括自償性經費要出五五○多億元，變成台中在幫中央蓋鐵路。她又說，交通部、鐵路局應該負起該負的責任，相較台中鐵路高架化全線中央補助，有例可循，中央的鐵路中央要自己負責，山手線她全力支持，但中央地方經費比例不對，希望比照台中鐵路高架化的例子，中央全部買單。

林佳龍指出，台中鐵路高架化經費負擔方式有其時空背景，是全台唯一由中央負擔的特例。當時有高架跟地下化兩種方式的討論，中央民進黨執政時承諾中央負擔經費，台中市府則放棄爭取地下化，這是當時的脈絡。

林也表示，軌道建設自償性部分涉及未來會有收入，地方政府會納入開發財務計畫；非自償性現在是中央七成五、地方二成五，他也希望中央負擔經費越多越好，新市長有新想法，建議她跟中央多溝通、爭取，他也會全力幫助新市長。

林佳龍強調，大台中山手線不只是交通線，也是產業線、文化線、生命線，產生的效益是整個台中的連結與整合，是非常重要且關係台中百年發展的基礎建設。希望不要因為新市長有不同看法而中斷，相信市民都殷殷期待持續推動，他也會全力協助。

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