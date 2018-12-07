蔡總統：賴清德是未來緊密工作夥伴

2018-12-07

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨選舉大敗，外傳行政院長賴清德明年一月將再次請辭走人，更盛傳新潮流切割、逼宮等說法。總統蔡英文昨天在府內首次進行的「迴廊談話」中反駁指出，賴院長過去和她是緊密工作夥伴，「相信未來也是如此」。她並強調與賴、總統府秘書長陳菊「三人互動很好」，都抱持「黨與執政的成功」這個共同信念。

面對挫敗 鬥爭不會是解藥是毒藥

九合一選舉民進黨大敗，賴、陳二人請辭皆獲慰留。民進黨立委段宜康日前爆料，指賴揆在立法院總預算案處理後就會請辭，此說法引發外界解讀為民進黨內新潮流系在切割、逼宮蔡英文。

蔡總統昨天在總統府迴廊發表談話，她主動提到，近來好像很流行逼宮說，可能與宮廷劇流行有關，但台灣是民主政治，「真的不是宮廷劇劇本」，不需要把政治想得這麼複雜，對民主政治「要有基本的信任」。

談到民進黨目前的情形，總統說，民進黨二○○八年曾經挫敗一次，讓黨內瞭解到，面臨困難時，「鬥爭絕對不會是解藥」，甚至是毒藥。這次選後黨內有很多人表達意見，也認真思考敗選原因，有人講話比較大聲、有人選擇安靜表達，但這都不改黨的基本共識是「團結最重要」，她對民進黨面臨挑戰有信心。

蔡接著提起閣揆問題說，這段期間她和賴院長常常見面、對話，討論感想和感受，「我們兩個在這階段都有共識，反省檢討是現在最重要工作」。

賴揆、菊姊不戀棧 3人互動很好

蔡強調，過去一年多來賴院長和她是緊密工作夥伴，「相信未來也是如此」。媒體追問賴、陳會否再次請辭？總統說，賴揆和菊姊「絕對不是戀棧的人」，兩人都有強烈責任感，知道什麼時候忍辱負重、什麼時候挑起責任。

蔡總統說，這段期間「我們三人互動很好」，只有「黨與執政的成功」這個共同信念，也抱持這樣的信念和態度，思考下一局、下階段與整體執政。

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