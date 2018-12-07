5G之戰 國際聯軍封殺華為

2018-12-07

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，除了華為涉及違反美國對伊朗制裁措施之外，華為既是5G無線通訊設備和晶片技術的大廠，也是全球第二大智慧手機品牌，這起事件普遍被視為一場美中提前開打的5G爭霸戰。

華為目前是全球電信設備大廠，在基地台設備、網路和相關電信基礎設施的市占第一，也在智慧手機、雲端運算等方面有領先優勢，華為砸下數十億美元投入發展5G技術，是中國在國際上申請專利最多的企業，據估計，現已持有約十％的5G基礎專利，尋求在二○二○年可全面推出商用5G網路。

華為崛起，威脅美國行動晶片龍頭高通公司（Qualcomm）。華為現正設計自家晶片，旗下海思半導體公司生產的麒麟（Kirin）系列行動處理器，和高通的驍龍（Snapdragon）系列晶片競爭。高通的驍龍處理器被南韓三星電子和其他採用Android作業系統的智慧手機廣泛採用。

彭博指出，中國近乎肯定把孟晚舟被捕事件視為美中貿易戰重大升溫，也令外界對美中科技冷戰範圍擴大的擔憂加劇。美國十月甫從比利時首次引渡涉及經濟間諜活動的中國情報官員，以被控竊取美國公司商業機密罪名，在美國法院審理。美中談判之際，川普政府堅持中國應停止對人工智慧（AI）、機器人等「中國製造二○二五」戰略產業的政策補貼和資助。

美向盟邦示警﹕華為威脅國安

美國國會從二○一二年就把華為和中興通訊列為對國家安全構成威脅的黑名單，美國聯邦政府近年來更極力封殺華為在美國境內銷售通訊設備和手機。美國年度國防授權法明文禁止華府採購或租賃華為、中興的通訊產品和服務。美國也持續向盟邦警告，華為設備可能被北京用來從事間諜活動、或干擾通訊，在全球準備升級至5G行動網路之際，對國家安全和資訊安全威脅大。

西方各國紛紛採取防堵華為的措施，澳洲政府八月下令禁止華為和中興通訊供應澳洲的5G網路設備，紐西蘭情治單位十一月也禁止華為對一家紐西蘭公司供應行動網路裝置，英國電信（BT）也將禁止華為參與5G投標，且兩年內將在其核心4G網路完全移除華為設備。

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