2018-12-07

一、誰是孟晚舟？

華為副董事長兼財務長（CFO），也是華為創辦人任正非的女兒，被認為是未來的接班人。孟晚舟1日在加拿大溫哥華被逮捕，原因疑是華為涉嫌違反美國的伊朗制裁令。

二、華為與美國之間的問題？

華為由中國解放軍工程師任正非於1987年創立，是中國科技龍頭；美國一直懷疑華為受中國政府操控，涉及間諜行動，威脅美國國家安全。

三、華為爭議？

2012年美國國會調查報告指出，華為與中興可能成為中國發動監視或破壞行動的工具；自2017年底以來，美方進一步採取措施，限制這兩家公司在美國發展。

四、華為有多巨大？在哪些領域引領全球？

華為是全球不可忽視的科技巨霸，2017年營收超過900億美元，近期更超越蘋果，成為僅次於三星的第2大智慧手機製造商；也是5G科技的領頭羊，雖遭美國及盟友剿殺，但已在全球簽署了22份5G商業合約。

五、孟晚舟遭捕對美中關係的影響？

「川習會」甫協議美中貿易戰休兵90天，如今再度挑起兩國關係緊張；分析師認為，美中「將脫掉手套全面開打」。（編譯羅綺）

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