華為小檔案／解放軍背景 爭議不斷

2018-12-07

■華為（Huawei）1987年創立於中國深圳，2012年起成為全球最大電訊設備商，今年第2季更首度擠下蘋果，躍居全球第2大手機品牌，僅次於三星。目前華為包括手機在內的消費者業務約占營收4成，電信設備業務約占營收一半；根據華為年報，2017年營業額達6036億人民幣、年增15.7%，稅後盈餘約475億人民幣、年增28.1%。

■華為創辦人任正非曾在解放軍工程部門任職，以上校軍銜退役後，43歲創立華為，註冊資本額2.1萬人民幣、員工14人，但大量資金來源不明。這次遭逮捕的華為財務長孟晚舟為任正非之女，她今年3月成為華為副董事長，被視為華為接班人。華為另一靈魂人物是今年3月卸任的前董事長孫亞芳，她在1992年加入華為前，曾長期在國家安全部任職，有傳其身分是國安部代表。

■華為早期業務來自解放軍控制的中資駐港企業，多家國有銀行提供優惠融資，靠著中國政府強力支持而壯大。由於華為的軍方背景及商業間諜爭議，不僅被美國列為調查對象，國際上對華為設備存在資安疑慮已逐漸形成共識，美國、澳洲、紐西蘭等國政府已禁止使用華為設備；英國電信日前也表示，5G網路設備將排除華為投標。（記者鄭琪芳）

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