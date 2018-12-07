華為年採購逾百億美元 台股供應鏈重挫

2018-12-07

〔編譯羅綺、記者王憶紅／綜合報導〕華為財務長孟晚舟被捕事件，美中貿易戰重燃疑慮升高，衝擊全球股市表現，亞股週四綠油油，香港恆生指數收跌二．四七％，上證綜指及深證成指分別收跌一．六八％及二．四四％，台股也重挫二三二點、跌幅二．三四％，華為概念股更是全數收黑。

美股盤前道瓊期指一度大跌四八四點、一．九三％，那斯達克期指更一度重挫二．四％；美股早盤三大指數全部開低，道瓊指數盤初跌一．六七％，標普指數跌一．五五％，那斯達克指數跌一．八八％。

全球股市 一片慘跌

歐洲股市也重挫，台北時間週四晚間十點，德國DAX指數跌二．五四％，法國CAC四十指數跌二．四四％，英國 FTSE指數跌二．三八％，歐股大盤STOXX歐洲六○○指數早盤觸及二○一六年十二月以來新低，科技股下跌約三％。

滬指及深成指昨分別跌破五日、十日、月線及季均線，滬指更退守二六○○點大關；華為相關概念股全面重挫，中興通訊跌五．九四％，中國軟件國際大跌十一．七一％，富智康跌三．四％，比亞迪電子跌五．八一％，瑞聲科技跌五．五九％。

台股昨也大跌二三二．○二點，以九六八四．七二點作收，華為概念股全數收黑，其中大立光、國巨、聯亞等罕見跌停，新興、華通、聯鈞、光環、華星光、全新、穩懋等，跌幅則都超過五％。

華為台灣總代理訊崴技術總經理雍海曾表示，華為每年對台採購逾百億美元。

根據市場調查，目前華為是全球第二大手機品牌，而且是全球最大電訊設備商，華為風暴牽動盤面概念股層面甚廣，台灣相關廠商，包括聯亞光、聯鈞、光環、華星光、全新、穩懋、光聖等。

華為財務長孟晚舟被捕，市場擔心對於5G商轉進度造成影響，不過投顧業者認為，5G規格仍未確定主流，但華為恐因此競爭力遭到削弱。

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