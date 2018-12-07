華為風暴 惡化美中貿易戰

2018-12-07

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，美中貿易戰再次緊繃。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家路易斯（James Lewis）認為，美中緊張關係可能加劇，中國政府可能報復，甚至把美國企業高層主管當做人質；風險顧問機構歐亞集團（Eurasia）分析，此該事件恐損及美中貿易協商，可能激發北京的憤怒反應。

中國商務部發言人高峰週四例行記者會未提華為事件，僅表示將「立刻開始落實」中國國家主席習近平和美國總統川普在阿根廷會談時達成的商務共識，先從農產品、能源、汽車等方面做起，有信心在九十天內與美國達成協議。

控制風險集團（Control Risks）北亞主管吉爾霍姆表示：「這個時機和方式都令人震驚，連我們內部討論中，也出現罕見的OMG（我的天啊）字眼。」歐亞集團分析師指出，這起事件加上華府正在考慮的行動，例如宣布中國違反二○一五年歐巴馬和習近平簽署的網路盜竊智慧財產（IP）與商業機密協議，或宣布制裁偷竊IP的中國企業，可能會使美中無法實現可永續解決貿易爭端的方案。

歐亞集團分析，美國要求逮捕和引渡，意味一種做法和重大升級，不再遮掩要讓違反美國法律的中國企業為此負責，有些甚至可回溯好幾年前；北京可能會對這起中國公民在第三國因違反美國法律而被逮捕的事件有憤怒反應。

美遏制中企行動大升級

分析師認為，孟晚舟的被捕，較可能是獨立於貿易談判的事件，為川普政府打擊中國企業涉及商業間諜和違反禁運制裁的一部分。今年以來，華府先制裁中興通訊，並且將目標瞄準中國含半導體在內的科技產品，孟晚舟被捕是否為美國對華為開的第一槍，後續發展備受關注。

中國經濟間諜研究專家SOS International總經理毛文傑（James Mulvenon）表示，中國會認為這事件是美國針對華為行動的升級，是域外管轄的引渡；中國內部將出現巨大壓力，要求釋放孟晚舟回國。

除華為風暴外，美國商務部週四公布，十月貿易逆差五五五億美元、較上月增加一．七％，為十年來最高；美國對中國的貿易逆差更達四三一億美元、激增七．一％，再度創下歷史新高，都為美中貿易談判增添變數。

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