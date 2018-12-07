公投法修法 不綁大選是可能方向

2018-12-07

〔記者黃欣柏、彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德昨與民進黨立委召開便當會，研議如何修正「公投法」與制定同婚專法。據轉述，由於立法院已經有三個公投法修法草案，會中決議由民進黨團組成「公投法修法小組」，負責彙整最終版本，包括「恢復連署需附身分證影本」、「延長公告時間」及「公投不再綁大選」都是可能方向。

據轉述，會中討論到公投連署的身分驗證弊病，有立委認為，過去參與連署必須附上身分證影本，未來或可考慮恢復此規定，應有助於查核「死人連署」問題。

其次，依現行「公投法」，公投只要在投票日前廿八天公告即可，會中有人建議延長公告時間，以利社會各界充分討論、了解公投案內容。

另依「公投法」第廿三條，公投案公告成立後的一至六個月內若有全國性大選，「應與該選舉同日進行」，即所謂「公投綁大選」。會中有人認為仍應維持民進黨一貫的「綁大選」立場，有人建議另設專門的「公投日」，但也有人主張本次公投的問題出在「選務」，法條沒必要大修，將原條文的「應」放寬成「得」，給予一定彈性即可。

對公投的實施細則也有不少討論，包括是否限制公投案件數、是否將各公投案選票合併成一張、是否改採電腦投票、投票日是否可以廣告或拉票等。

與會立委透露，由於民進黨甫遭遇重大挫敗，「沒人敢再堅持自己意見」，主要是廣泛地討論，沒有具體結論，「今天黨團會議應該會繼續討論，可能才會有初步結論。」

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