柯建銘：同婚議題 大家心裡都有答案

2018-12-07

尤美女批黨「解釋的不夠清楚」

〔記者彭琬馨、李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨邀集二十多位民進黨立委與行政部門代表，針對反同公投案後續立法問題進行討論。據轉述，支持修民法的立委尤美女發言說，民眾對婚姻平權的反彈，是因為民進黨對這個議題「解釋的不夠清楚」，所以產生誤解；民進黨團總召柯建銘則回應表示，不是解釋不清楚，而是大家對這個議題「心裡已經有答案」。

專法草案 政院明年三月前提出

反同公投通過後，行政院須依公投結果訂定專法。為凝聚黨內共識，賴揆昨邀黨籍立委討論立法方向，政院副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、政務委員羅秉成、國發會主委陳美伶、法務部長蔡清祥都出席。

據悉，黨內原希望能在昨天凝聚黨內共識，決定立法方向為同性伴侶法或同性婚姻法，賴揆甚至一度建議以假投票方式調查立委的意見，但與會立委意見分歧，經兩小時激辯後仍未有共識，且柯建銘也說，就算有結論，「沒來的人還是會有意見」，做出結論沒意義。昨日會議最後未能決定草案版本，留待行政單位提出草案後再行討論。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，會在明年三月之前，提出符合公投結果，也符合大法官釋憲的專法版本。

據轉述，立委郭正亮以德國為例，提出漸進式立法的概念。他表示，德國也是先立伴侶法，經過十六年後才通過同性婚姻法。

立委管碧玲說，無論是提出挺同團體支持的同性婚姻法或反同團體要求的同性伴侶法，都可能讓兩邊不滿，選擇同性婚姻法與民進黨價值比較接近，選擇同性伴侶法則能獲得反同團體支持，但「不管選擇哪邊對民進黨都有傷」。

立委蕭美琴則表示，民進黨還有第三個選項，就是等到明年五月大法官釋憲時限過了後再看後續發展，但屆時可能會面臨更多問題，包含領養或登記的配套。

先前嗆聲「不支持婚姻平權」的立委林岱樺、表態支持修民法的段宜康未出席會議。

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