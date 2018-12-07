總統強力慰留 賴揆留任機率增加

2018-12-07

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德在九合一選後請辭，但接受蔡英文總統的慰留，不過，賴揆將在明年一月立院審完總預算案後走人的傳聞不斷。黨政人士昨指出，總預算案審完後，賴揆在總統強力慰留下，留下來繼續帶領行政團隊衝刺的機率增加。

昨有消息傳出，蔡總統清楚賴揆欲走人，已在思考請這次參選新北市長的前行政院長蘇貞昌重新接下閣揆，甚至已透過管道探尋蘇的意願。對此傳言，蘇貞昌核心幕僚昨予以否認，總統府昨晚也鄭重否認這項傳聞。

蔡總統昨發表談話，強調過去一年多，「賴院長跟我是很緊密的工作夥伴，我相信未來也是如此」。知情官員表示，總統才發表這些談話，外界就有要蘇貞昌接任行政院長的傳言，不符合邏輯。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）則表示，任命閣揆是總統的職權，行政院尊重總統。

接近賴清德的人士說，蔡總統要賴揆繼續留任的意向已很清楚，總統積極挽留賴揆，明年一月賴揆是否請辭，賴應還未做成決定。

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