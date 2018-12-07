是否白綠合作 蔡總統：集結最大民意支持

2018-12-07

〔記者呂伊萱、謝君臨、彭琬馨／台北報導〕九合一選舉落幕後，「白綠競合」引人矚目。對於「白綠合作」的議題，總統蔡英文昨釋放正向訊號說，她只有一個信念，就是「集結最大民意的支持」，也是下階段努力的方向。

九合一選後，明年一月下旬將舉行立委補選，白綠是否會在北市立委補選合作，成外界觀察焦點。蔡英文昨在總統府的「迴廊談話」中，也回應「白綠合作」議題。

吳思瑤：推動政策 不侷限在白綠合作

蔡英文說，民主政治裡有很多選舉名詞，但是她只有一個信念，就是爭取社會多數人的支持，希望更貼近人民的想法。因此面臨下次挑戰，「集結社會最大民意的支持力量」，就是下階段努力的方向。

蔡總統的說法，被外界視為向第三勢力遞出橄欖枝。時代力量立委林昶佐昨表示，期待大家能盡力先擱置之前選舉過程的成見，思考如何讓台灣改革進步方向持續，在接下來的立委補選中，「若能共同尋求最大共識推出適當的人選」，必定有利本土進步陣營尋求擴展民意基礎的目標。

民進黨立委吳思瑤則認為，執政黨為了推動政策，擴大與各種勢力的結合，這都是應處理的，所以也不只侷限在白綠合作，各個政黨的合作都應去努力。民進黨立委李俊俋也說，九合一選舉大敗後，面對有可能成為朋友的，我們都希望能變成朋友，慢慢把流失的選票找回來。

李俊俋：白綠合作 立委補選選項之一

李俊俋表示，合作方式不排除任何可能性，立委補選也是選項之一，不過，白綠合作是否一定透過本次立委補選來達成，或是未來另有議題上的合作，就不是那麼確定。

吳思瑤也指出，本次立委補選時程緊湊，白綠之間剛歷經一場慘烈的對決，對外必須緩解支持者的情緒，對內也有想爭取出線的參選人，短時間內談合作相對困難，補選可作為白綠合作的試金石，但不要給雙方太大的壓力。

對於與新當選的六都市長會面，蔡總統也在會談中表示，中央和地方的協調很重要，目前正在溝通安排中，「相信不會讓大家等太久」。

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