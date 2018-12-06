司法話題》GPS准裝權交檢方 法界看法兩極

2018-12-06

〔記者林嘉東／台北報導〕法務部修「通訊保障及監察法」，擬將准駁安裝ＧＰＳ的權限交給檢察官。律師邢建緯認為，將准駁安裝ＧＰＳ的權限交給檢察官，有司法官審核，對人民隱私有相當的保障。

邢建緯說，警方向檢察官聲請安裝ＧＰＳ辦案，都有檢方審核的資料，將來成為起訴與否的證據，都會留下卷證資料，受到法院或監察院公開檢驗，總比現在偷偷安裝來得好。

辦案人員也支持認為，檢察官是偵辦案件的主體，安裝ＧＰＳ仍屬於偵查階段，應由檢察官來准駁是否安裝，比起站在第三者角度的法官更了解實際偵蒐狀況。

此外，法官目前已要准駁搜索票、監聽票，若准駁是否安裝ＧＰＳ還要送法官審核，不僅影響警方辦案時效，法官的業務量也會增多，造成法官工作負荷過重。

是否侵犯人民隱私 見解迥異

不過，律師陳鳳暘卻持不同看法，他指出，ＧＰＳ衛星定位涉及個人隱私，法務部修法讓安裝ＧＰＳ合法化，等同侵犯人權，監控效力形同強制處分，依法應由檢察官向法院聲請，交由法官把關審核，才能保障人權。

對此，邢建緯則認為，辦案人員大多把ＧＰＳ裝在對方的車子底下，車子在多數人得以共見共聞的馬路上跑，屬於公開場合，並未侵犯個人隱私，因此不屬於憲法保障隱私權的一部分。

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