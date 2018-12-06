議會龍頭之爭》國民黨：最多搶下19席議長

2018-12-06

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨在九合一選舉拿下十五個縣市，對於即將到來的正副議長選舉，黨中央評估，目前在十個縣市議會的席次數穩定過半、三個剛好過半、六個相對多數，若與無黨籍議員協調得當，廿二個地方議會中，國民黨最多可望奪下十九席地方議會議長。

立法院前年修正通過地方制度法，將直轄市、縣、市議會正、副議長及鄉、鎮、市代表會正、副主席選舉，由秘密投票改採記名投票，對此次九合一選舉地方議會大有斬獲的國民黨而言，更能防止黨籍議員跑票，對爭取正、副議長更為有利。

國民黨昨舉行中常會，黨主席吳敦義會中要求，所有黨籍議員依據黨提名的人選投下正、副議長選票，絕不可以跑票。副主席曾永權、郝龍斌也提醒，跑票就是違反黨紀，違反者開除黨籍處分。

國民黨在地方議會一向具主導性，上屆九合一選舉國民黨雖然大敗，但在地方議會仍掌控十六席議長，民進黨只掌控四席，另有二席無黨籍。

國民黨組發會主委李哲華表示，國民黨在桃園市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等十個直轄市、縣市拿下過半數議員席次，篤定可拿下正、副議長寶座；剛好達半數的新北市、高雄市、澎湖縣已獲無黨籍議員奧援，也可望全取正、副議長。

李哲華指出，六個相對多數的縣市，包含台北市、台中市、新竹市、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣，可能需要與無黨籍或其他政黨合作，搭檔競選正、副議長，但也有望正、副議長全拿，地方還在協調。台南市、嘉義縣、嘉義市則處於劣勢，其中嘉義市情況特殊，無黨籍佔絕大多數，國民黨打算開放投票。

否認派系分配 府會和諧才是最關鍵

國民黨在台中市、高雄市推出的正、副議長人選，遭質疑是地方派系分配，國民黨發言人洪孟楷說，府會和諧、政通人和，為地方建設爭取最大福利才是最關鍵的。正、副議長統合議會的意見，但各自議員監督政府的天職還是一樣，並非外界所謂的派系分配。

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