民進黨棄選議長 縣議員蛋洗屏縣黨部

2018-12-06

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣議員民進黨當選十五席，日前決議只推副議長人選，議長尋求與其他政黨合作，結果引來有意角逐議長的黨籍縣議員吳亮慶不滿，認為有失黨格，昨發動群眾到屏東縣黨部丟雞蛋抗議，要求黨部主委許展維下台。

只推副議長人選 吳亮慶不滿

屏東縣議會共五十五席，選舉結果無黨籍廿二席、國民黨十七席、民進黨十五席、台聯一席，各黨席次皆未過半。目前縣議長為國民黨周典論，副議長為民進黨江維屏，但江維屏此次連任議員失利。國民黨屏東縣黨部選後邀集新科議員開會決議，建請黨中央提名周典論競選連任議長，副議長則開放競選。

連任議員成功的民進黨屏東縣黨部主委許展維，十一月廿六日以縣議會黨團幹事長身分，召集包括吳亮慶在內的新當選議員開會討論正、副議長選舉案，第一案為推出正、副議長人選，但僅獲在場三人同意；第二案為只推副議長人選，獲得九票同意、三票反對，故決議不推議長人選，並由李世斌代表角逐副議長。當天吳亮慶表態要爭取議長，但表決失利。

吳亮慶認為，民進黨在屏東長期執政，沒理由放棄議長，竟然未戰先降，有失黨格，他懷疑有不為人知的利益交換，幕後有黑手在運作。昨天他發動大批群眾揚言拆掉黨部招牌，卻發現無招牌可拆，改為丟雞蛋抗議，但很快就被警方制止；前議員盧同協也到場聲援，籲請中央黨部重視，找回民進黨創黨精神。

民進黨屏東縣黨部表示，縣議會準黨團共同推舉李世斌議員參選副議長，黨部尊重黨團自主，亦無權干涉黨團決議。黨部尊重個別議員表達意見權益，但希望黨員此時能團結爭取人民信任。

縣長潘孟安表示，民進黨是一個大鳴大放的政黨，每一個提名都要經過黨內的民主程序，基本上尊重黨團的自主。

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