中市議會 國民黨派系輪流當

2018-12-06

紅派張清照搭檔黑派顏莉敏 角逐正、副議長

〔記者張菁雅／台中報導〕下屆台中市議員共六十五席，國民黨拿下卅二席，只差一席就過半，現任副議長張清照、議員顏莉敏選後立即表態搭檔角逐正、副議長，兩人分別代表紅派、黑派，而現任議長林士昌為黑派，紅、黑派輪流擔任正、副議長，已被地方人士批評為派系綁架議會。

國民黨在台中市議會席次一向比民進黨多，加上親民黨議員及親藍的無黨籍議員相助，正、副議長寶座都由國民黨拿下。本屆國民黨議員中，紅派席次較多，當時紅派希望由前議長張清堂之弟張清照擔任議長，但張當時是新科議員，經過派系協調，決定由林士昌角逐議長、張清照擔任副議長，且林士昌只當一屆議長，這次議長寶座要交給張清照。

下屆議員選後隔天，張清照也宣布與黑派議員顏莉敏搭配參選正、副議長，台中市長當選人盧秀燕當時表示「這是最完美的組合」。 顏莉敏是鎮瀾宮董事長顏清標的女兒、立委顏寬恒的妹妹，家族同樣在地方具影響力。

民進黨下屆則拿下廿五席議員，目前仍在協調正、副議長人選，議員曾朝榮、何敏誠都表達意願，兩人也表示，如何搭配參選將尊重黨團決議，會整合出最堅強的組合。

對於國民黨派系把持正副議長寶座，何敏誠表示，正副議長變成國民黨派系說了算，國民黨內其他議員也不敢有意見，實在有違民主原則。

民進黨批盧秀燕將被派系綁架

民進黨議員邱素貞表示，台中市議會儼然被派系壟斷，無法落實監督，尤其盧秀燕日前向張清照、顏莉敏謝票時，竟說出「我都會配合，不會被你質詢」，很難不讓人聯想當中是否有「利益交換」。

議員江肇國也說，盧秀燕選擇與派系合作，最後會被綁架跟操作，接下來四年，市政將由派系主導，舊勢力復辟的標籤是擺脫不了的。

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