國民黨高市議會許陸配 綠批黑金復辟

2018-12-06

韓國瑜祭黨紀禁跑票 時力：市長指定議長 哪門子民主

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長當選人韓國瑜要求國民黨高市議員，支持黨內推選正、副議長候選人，違者黨紀伺候！時代力量昨強烈批判市長指定議長、算哪門子民主；民進黨也質疑國民黨正副議長人選像地方派系、黑金勢力復辟，韓國瑜等於自廢武功，也讓拚經濟目標破功。

高市議會共六十六席，國民黨卅三席剛好半數，民進黨僅廿五席，正、副議長選舉若無意外，幾可篤定由國民黨勝出。國民黨日前假投票選出許崑源、陸淑美搭檔，競逐下屆正副議長。

身兼國民黨高市黨部主委的韓國瑜，在國民黨團假投票後，公開宣示黨籍議員若在正副議長選舉跑票，就是違反黨紀，將開除黨籍、六年內不得恢復，以黨紀強力約束黨籍議員投票。

時代力量高雄黨部昨聲明譴責，痛批「市長指定議長，是哪門子的民主素養！」時力批評韓國瑜還沒上任，從教育局長、原民會主委選才過程就一再凸槌，現在連「指定議長不准跑票」這種毫無民主概念的話都輕易出口，想詢問國民黨的韓市長，是要在高雄當皇帝？還是要把高雄市政府變成是國民黨分官封爵、論功行賞的一黨之利？

議員批韓自廢武功 拚經濟將破功

民進黨高市議員當選人林智鴻認為，韓流帶著韓粉們萬眾期待，應趁勢讓國民黨新生代出頭，革新國民黨舊形象，結果國民黨正、副議長組合卻像是地方派系、黑金勢力復辟，讓韓國瑜拚經濟的目標破功，也是向舊勢力低頭，讓人擔心高市議會將成一言堂，走回國民黨舊思維老路。

他感慨，未來高雄市拚經濟是黑金拚經濟還是全民拚經濟？建議韓粉們嚴格檢視，幫助韓國瑜市長做他自己，不要被國民黨黑金勢力綁架。

民進黨高市議員李柏毅則直言，這就是國民黨的樣子，希望選民可以好好檢視。

民進黨盼結合在野黨 共推候選人

民進黨團指出，雖然席次未過半，下週仍將開會選出更具品質的正、副議長候選人競逐。時代力量也宣布將推出市議員當選人林于凱與黃捷搭檔參選正副議長。

民進黨團幹部透露，因為國民黨議會席次剛好半數，黨內有同志醞釀以黨團名義，與包括時力、親民黨議員接觸，討論合作可能，希望結合在野力量、共推一組代表在野黨的正副議長候選人。

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