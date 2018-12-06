核廢難解、經費暴增 延役變數多

2018-12-06

記者林菁樺／特稿

民進黨推動非核家園目標，面對新北市政府強勢卡關，關鍵就在核廢料去向無解，手握選址決策權的「非核家園小組」已成立兩年，卻毫無重大進展，且除役經費說明是一拖再拖，核後端基金正式公告已是十年前數據，試問若核廢料沒去向、除役經費又不給最新評估，在眾多未知變數下，如何談核能延役？

經濟部低放選址在二○一二年時因金門、台東不願舉辦公投，選址工作遙遙無期，原能會今年試圖修法，引發直轄市政府大反彈，緊急下架預告；更別說是集中式設施，高放選址明明都進入法律規定的選址期，卻通通沒有具體進度，更扯的是，這兩者都還沒有法源依據，選址時程是列心酸的嗎？

經濟部的低放選址官網更是荒謬，沒有推廣成效就算了，十一月底的一連串「更新」，竟是放上九年前的「復古」文宣資料，是已無招數到得放上前朝政府的文宣廣告嗎？

核後端基金隨著核一除役更成焦點，但最新一次對外揭露的金額竟是十年前的數字；這幾年新北市政府強勢卡關乾貯，台電推出相關應變設施，但費用加起來就是要多出上千億元。

核後端基金最新粗估經費為四七二八億元，早在去年九月就送審核，超過一年了，經濟部還是沒下文，負責管理核後端基金的台電，即使有上層緊盯、不能說明的壓力，也不該任由外界「亂喊價」，放任錯誤資訊一再以訛傳訛。

核能善後代價高

非核家園是政府堅守目標，但核廢料去向與除役經費都應「依照進度」說明清楚，公投卡關就修法、核電延役就要講除役費會增加，得讓全民「清楚面對」選擇核能背後得付出的代價。

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