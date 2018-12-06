核廢棘手 環團反對核電延役、重啟

2018-12-06

〔記者謝君臨、楊綿傑／台北報導〕核一廠一號機運轉執照於昨日正式到期，但如何安全下莊成難題，民進黨立委陳曼麗昨與環團召開記者會指出，核廢料處理問題至今仍未有解答，如果一味只想用核電，這是不負責任的；綠色消費者基金會秘書長方儉說，核一廠一號機設置的乾式貯存槽位址危險，應將它移至鄰近的安全區域，這是百害權其輕的唯一解方。

核一廠一號機除役計畫今日將在環保署二階環評初審會議進行第二次審查，如果核廢料未有明確處理去處，環評通過恐仍有變數，除役更將遙遙無期。

環署今審除役二階環評

陳曼麗表示，台灣有人說要核電廠，但卻不告訴大家核廢料怎麼處理，核廢料可能要幾萬年才能解除它對人類的危害，如果不知道此問題，僅一味地想「我就是喜歡核電廠」，這是不負責任的。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅說，三座核電廠的運轉，至今產生約兩萬束用過的核燃料棒，已塞滿核廢料貯存池，無法處理，台灣地狹人稠，完全沒有使用核能的條件，反對任何核電廠延役、重啟的方案。

方儉說，核一廠斥資數億元，設置了一個非常危險的乾式貯存場，連最基本的土石流問題都未能避免，建議核一廠不再商轉後，輔助設備就可拆除，作為高階核廢料的貯存用地，這樣暫時存放廿、卅年，相對較安全。

根據台電提出之核一廠一號機除役計畫，除役將分成四個階段，包含停機過渡階段八年、除役拆廠階段十二年、最終狀態偵測階段大約三年，後續還需約兩年的土地復原階段。

環團昨發布聯合聲明，呼籲環保署應審慎檢視，且不能耽誤除役時程，同時也認為乾式貯存最好放在室內較安全，呼籲台電盡速興建二期乾式貯存場。

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