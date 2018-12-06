台大調查 44％民眾誤認核能是發電主力

2018-12-06

〔記者黃佩君／台北報導〕台大風險中心昨公布調查，台灣有高達八成二民眾關心能源政策，但僅三成二答對主要發電方式為燃煤，有四成四誤認是核能，也有五成七根本不清楚二○二五年再生能源將超過兩成。

到去年底止，台電發電量結構中，占比最多的是燃煤的三十九．二％，其次是燃氣的三十八．六％，再來才是核能的九．三％，及再生能源的四．九％，其餘是燃油、汽電共生及水力發電等。

重大政策綁大選 有系統性危機

台大風險中心主任周桂田分析，這顯示進行重大公投前，應要有更多時間讓資訊充分透明及進行討論；更應該重新思考能源等重大政策是否應綁大選，因在每一個執政黨都會被投不信任票情況下，目前鐘擺效應已從過去的四至六年加速到二至四年，「重大政策這樣翻來翻去，是很大的系統性危機」。

這次公投與能源政策有關的三案均過關，包括禁止深澳電廠、火力發電每年減少一％及以核養綠。台大教授張國暉指出，台灣高達八成二民眾關注能源政策發展，「但很令人驚訝的是，大家對於基本能源知識並不是真的很了解」；有四成四民眾誤會目前發電主力是核能，只有三成二民眾答對是燃煤。

他說，更驚訝的是民眾對政府二○二五年能源目標的再生能源佔二十％，不清楚者高達四成七，非常不清楚者有一成，僅三成四表示清楚。調查也顯示民眾認為能源轉型具有迫切性，在一到七分的評分中高達四．五八分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/