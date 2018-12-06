除役不移出燃料棒 核一「世界首例」

2018-12-06

〔記者林菁樺／台北報導〕核一廠一號機將謝幕，員工人數從早年的六百多人，隨著除役大限到來，只剩四八○人。與一號機組相處超過三十年的老員工大喊不捨，但也直言，全世界核電廠除役沒碰過爐心內尚有燃料棒的，對台電與員工來說都是一大挑戰。

核一機械經理方慶隆踏入台電時在南火電廠服務十年，後轉調核一廠。他回憶說，二十年前機組準備再轉，卻有個數據訊號略高於限定值，即使安全無虞，但為了校正，找了原廠技師、工研院等專家進廠，花了三天三夜的時間解決，「一天少了好幾千萬電費收入」、「調來核電廠才發現核安真的很嚴格」。

方慶隆說，「跟機器幾乎每天黏在一起，比和老婆相處還要久！」一號機要比他還早一年退休，「真的很不捨」，但為了非核家園，把除役事情做好才是真的。

考上台電第一天就到核一報到的運轉課長王文圓，有三十年資歷。他說，台電不僅對機組有高要求，第一線操作的運轉員身體狀況也嚴格規定，萬一視力、聽力有劣化現象，必須馬上離線，不能值班操作機台。

這群老台電人都強調，燃料棒沒退出爐心就要除役是「世界首例」，這麼大機組要確保爐心安全，又要兼顧除役工作，全得怪電廠旁的室外乾貯遲遲不能啟用。

方慶隆強調，除役難度絕對不低於維持運轉，台灣首次面對核電廠除役，從無到有的過程很艱辛，除役才是挑戰的開始。

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